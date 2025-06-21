В Берлине осквернили граффити с братским поцелуем Брежнева и Хонеккера

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Gottfried Czepluch

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Задержаны трое хулиганов.

Вандалы испортили граффити «Братский поцелуй» авторства художника Дмитрия Врубеля, на котором изображены генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и руководитель Германской Демократической Республики (ГДР) Эрих Хоннекер. Об этом стало известно из сообщения немецкого телеканала NTV.

Отмечается, что на изображении, которое также известно по всему миру под названием «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», красной краской приписали некий лозунг, призывающий остановить геноцид.

Как отметили в материале телеканала, такая акция могла состояться во время протестов против кризиса на Ближнем Востоке.

По факту произошедшего инцидента задержали троих человек. Сейчас проводится расследование.

В эфире телеканала подчеркнули со ссылкой на представителей Фонда Берлинской стены, что масштаб ущерба пока не установлен. Однако фонд уже поручил специалистам устранить надпись.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Эстонии осквернен памятник советским освободителям Таллина «Бронзовый солдат».