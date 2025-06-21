«Град» накрыл пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет РСЗО «Град» ударил по пехоте ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы прикрыли наступление мотострелковых подразделений ВС РФ.

Экипаж РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» уничтожил пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы прикрыли мотострелковые подразделения ВС РФ, которые активно наступают в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.

Огонь по позициям неприятеля велся 122-мм реактивными снарядами с расстояния около 12 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.