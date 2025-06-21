Здравствуйте, не ждали? Джо Байден работает над тайным проектом в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com/MANDEL NGAN

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В столице по делам бывший президент США теперь бывает каждый день.

Экс-президент США Джо Байден работает над неким секретным проектом в Вашингтоне, по крайней мере политик посещает временный офис в столице ежедневно. Об этом стало известно газете The New York Post.

«Об этом говорят несколько бывших сотрудников Белого дома, которые работали с Байденом. Существует интрига касательно того, чем конкретно занимается (бывший президент США. — Прим. ред.) в своем временном офисе», — сообщил неназванный источник журналистов.

Инсайдер уточняет: политик проводит встречи, а также участвует в телефонных переговорах с конгрессменами и высокопоставленными членами Демократической партии.

Впрочем, возможно ничего серьезного «секретный проект» не подразумевает. Есть мнение, что речь идет всего лишь о написании биографической книги или открытия библиотеки.

Вероятно, собственную книгу Байден мог бы опубликовать, ведь творения других авторов, посвященные его президентству, ему категорично не нравятся — так было с недавно вышедшим изданием. Об этом писал 5-tv.ru. В новой книге сомнению поддается умственное состояние бывшего главы Белого дома. Байден заявил, что мог бы «избить» таких авторов.