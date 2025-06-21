Аль Бано на Дворцовой, Лепс в баре, Toxi$ на Никольских рядах: главные вечеринки третьего дня ПМЭФ-2025
Аль Бано выступил на Дворцовой площади в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
С завершением сессий и переговоров гости и участники форума перемещаются в клубы.
В Петербурге завершился третий день ПМЭФ-2025. Вернее будет сказать, подведены деловые итоги. После этого гости и участники форума перемещаются в клубы и бары — на вечеринки и концерты. На них побывал и 5-tv.ru.
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел большой концерт. Хедлайнером вечера стал популярный итальянский эстрадный певец Аль Бано. Его легендарной композиции Felicita подпевал, кажется, весь город, а потом артист обратился к жителям Северной столицы по-русски.
«Добрый вечер! Привет, Питер!» — пропел со сцены Аль Бано.
Компанию певцу составили и российские знаменитости. Так одну из песен артиста с ним исполнила певица Зара.
Послушать выступление Аль Бано пришло много петербуржцев и гостей города.
«У нас у всех классное настроение. Большой компанией пришли сюда и стояли здесь с шести часов вечера», — уточняет местная жительница.
Открытым для всех стало и мероприятие на Никольских рядах, здесь открылся молодежный «Т-Двор», провозгласив начало трэп-вечеринки. На сцене — Toxi$.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Более закрытая тусовка проходила в Buddha-bar на Синопской набережной. Здесь выступал Григорий Лепс. В ожидании хедлайнера гостей вечера развлекали танцовщицы, а потом началось: «рюмка водки» и вот у всех «самый лучший день»… точнее вечер! Зрители остались довольны.
Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс и его молодая невеста стали центром внимания на частной вечеринке. Артист позволил себе яркие проявления чувств.
Лепс обнимал Аврору, прикасался к ней, в том числе и в откровенной манере, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.