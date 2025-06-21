«Среди благости и света случилась неприятность»: Сати Казанова рассказала о ссоре с мужем

Певица Казанова рассказала о ссоре с мужем в ашраме

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Идиллия разбилась о разногласия, пока пара находилась в ашраме.

Экс-солистка группы «Фабрика» певица Сати Казанова поругалась с мужем, итальянским фотографом Стефаном Тиоццо. Этим неприятным семейным моментом она поделилась с подписчиками в соцсети.

Скандал произошел на фоне того, что маленькой дочке звезды нездоровилось.

«В ашраме, среди этой благости и света, со мной случилась неприятность — я вспылила на мужа. Малышка приболела, а после и я, нервы сдали, и вся моя „духовность“ вдруг испарилась. Думаю ли я в такие моменты, что бываю лицемеркой?» — решила порассуждать в блоге Казанова.

Вопрос, заданный себе, она сочла по-настоящему хорошим. На него знаменитость ответила отрицательно.

«Ведь лицемер — это тот, кто сознательно надевает на себя маску, а это совсем не мой случай!» — пояснила исполнительница.

Все свободное время певица старается уделять дочери и супругу. Наследница у пары родилась прошлой осенью. О рождении малышки супруги грезили долго: Сати Казанова не могла забеременеть больше семи лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сати Казанова рассказала о потере ребенка.