Мединский: киевский режим распространяет дезинформацию об обмене телами с РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Помощник президента рассказал, что так Украина пытается объяснить большую разницу в пропорции возвращенных солдат. Незалежная получила 6060 погибших, российской стороне вернули 79 военнослужащих.

Киевский режим дезинформирует западные СМИ и украинскую общественность об обмене телами с РФ. Помощник президента РФ Владимир Мединский сравнил это с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

«Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнеры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде. Потому что аналогии, к сожалению, с Катынским процессом и с этими всеми геббельсовскими манипуляциями были совершенно очевидными», — сказал Мединский в интервью RT, комментируя попытки Киева утверждать, что среди переданных ему тел погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы есть россияне.

По его словам, российская сторона в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 2 июня, передала 6060 тел украинским властям. Однако в ответ Россия получила всего 79 тел. Мединский отказался комментировать огромную разницу в пропорции. Но уточнил, что даже такое количество репатриированных погибших военнослужащих важно для страны. Так каждый из них является чьи-то сыном или мужем, а потеря гражданина России всегда трагична.

Украинская сторона, по словам Мединского, чтобы оправдать пропорцию обмена идет на манипуляции. Например, киевский режим «раскручивает» историю о том, что среди более шести тысяч боевиков ВСУ Россия отдала и своих погибших солдат, сознательно переодетых в украинскую форму. Мединский показал одну из публикаций восточноевропейского СМИ, где был представлен фейковый военный билет якобы российского бойца. Однако Киев просчитался и приложил документ советского образца.

«Украинской стороной заявлено, что этот военнослужащий не из числа этих шести тысяч, а из числа февральского обмена. Они получили его еще в феврале, идентифицировали, вероятно по ДНК. Каким-то образом нашли его военный билет, чудом сохранившийся. Детали ведь никого не интересуют», — заключил Мединский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.