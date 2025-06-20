Путин: недруги постоянно ищут способы нанести РФ экономический ущерб

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ru

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От своих действий российские противники страдают сами.

Страны-недоброжелатели вечно «изыскивают» способы нанести России вред в сфере экономики. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил президент Владимир Путин.

От этих действий страдают, прежде всего, сами недруги. Так, отказ от энергоносителей РФ спровоцировал серьезные экономические последствия для европейских государств.

«Ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, составил где-то около 200 миллиардов евро», — сказал российский лидер.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».