Гендиректор VK: мир цифровых технологий двигается к персонализации контента

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

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Экосистема открыта к партнерству с другими сервисами.

Мир цифровых технологий двигается к персонализации контента. Об этом рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко на сессии «Цифровые платформы и экосистемы — 2030: каким будет рынок?», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Персонализация технологий подразумевает, что алгоритмы будут учитывать и возрастную категорию, и личные интересы пользователей платформ. По словам главы VK, в первую очередь эти новые обстоятельства коснутся экосистем, у которых есть большое количество площадок и сервисов.

«Нам нужно ответить на один вопрос: ты строишь закрытую платформу или открытую? Мы строим открытую платформу. Это означает, что мы открыто, комфортно партнеримся для достижения лучшего результата», — отметил Кириенко.

Он добавил, что сейчас фокус внимания человека рассеивается на несколько действий. Например, он хочет посмотреть видео и одновременно сделать заказ на маркетплейсе, но для этого ему нужно переходить из приложения в приложение. Однако скоро неудобство с количеством шагов для конечной цели будет упразднено.

«Наш ответ на развитие платформы — это партнерство. Наш ответ — это поиск технологических решений, которые позволят быстро и бесшовно интегрироваться», — заключил Кириенко.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РЖД и VK запустили масштабное цифровое партнерство.