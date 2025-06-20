«Если выпить, надо же закусить чем-то»: Путин о поставках российской водки в ЮАР

Путин пошутил о поставках российской водки в ЮАР

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это серьезный шаг в рамках экономического сотрудничества двух государств.

В ЮАР сообщили, что поставки водки из РФ налажены — настало время задуматься об отправках закусок, пошутил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) президент Владимир Путин.

По его мнению, государства в ближайшее время могут перейти к обсуждению экспорта мясной продукции или зерна из России.

«Если водки выпить, надо же закусить чем-то», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что Москва занимает на мировом рынке первое место по отправке пшеницы.

«Мы, например, собираемся с нашими друзьями из Бахрейна создать целый хаб по поставкам пшеницы из России», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».