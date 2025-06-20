«Значит оставаться позади»: Путин о желающих сохранять прежние правила

Путин: не стоит сгибаться под давлением тех, кто хочет сохранить прежние правила

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Нужно сотрудничать с теми, кто хочет идти вперед.

Сгибаться под давлением желающих сохранить прежние правила — значит оставаться сзади. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ -2025).

«Сгибаться под давлением тех, кто хочет сохранить прежние правила — это значит оставаться где-то сзади. А преодолевать все сложности, в том числе и тарифные войны, в том числе санкции и так далее, преодолевать — это значит идти вперед», — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Президент отметил фразу журналиста и модератора пленарной сессии Надима Котеича, что «Россия и Китай формируют новый мир».

«Мы ничего не ломаем! Понимаете, в этом вся проблема. Мы же никому не создаем сложности», — сказал Путин.

Более того, российско-китайская дружба не направлена против кого бы то ни было.

«Мы должны быть с теми, кто хочет идти вперед. И готов к этому, принимает этот вызов и готов к этому», — сказал российский лидер.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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