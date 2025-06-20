Россия поддерживает интересы Ирана в борьбе по мирному атому

Фото, видео: 5-tv.ru

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Помощь осуществляется не только на словах, заявил Путин.

Россия всегда поддерживала интересы Ирана в работе по мирному атому и продолжит это делать. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил президент Владимир Путин.

Москва остается на стороне Тегерана в борьбе за его законные права. Позиция России по этому вопросу не менялась.

«Кто говорит, что мы должны были сделать больше, что больше? Начинать военные операции? У нас и так идут военные операции против тех, кто создает угрозы для Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

Также президент подчеркнул, что поддержка Ирана осуществлялась не только словом, но и делом.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».