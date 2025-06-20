«Беспокоит, без шуток»: Путин о вероятности возникновения третьей мировой войны
Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны
Фото, видео: © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Российский лидер отметил необходимость поиска решений для урегулирования всех конфликтов мирным путем.
Президента РФ Владимира Путина беспокоит, что мир скатывается к третьей мировой войне. В этом он признался в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Беспокоит, — говорю безо всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о своем отношении к такому возможному развитию событий.
Путин также отметил, что Россию, в частности, волнует ситуация на Ближнем Востоке.
«Нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, беспокоит то, к чему это может привести», — указал российский лидер.
Все это требует не только внимательного отношения всех стран к происходящим событиям, но и к поиску решений, желательно мирными средствами.
В ходе сессии на ПМЭФ Путин также предостерег киевский режим от непоправимой ошибки. А именно от провокаций с применением «грязной» ядерной бомбы, о которых время от времени начинают говорить. По словам главы государства, этот шаг стал бы колоссальной ошибкой Украины и, вероятно, последней.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году— «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».