Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов; 5-tv.ru

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Этот возможный шаг со стороны Украины приведет к катастрофическим последствиям.

Сброс «грязной» ядерной бомбы был бы колоссальной и, возможно, последней ошибкой киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Так глава государства ответил на вопрос о таком возможном шаге со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы всегда отвечаем зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины», — сказал президент РФ.

Путин также выразил надежду, что такого развития событий никогда не произойдет.

В Минобороны уже несколько раз предупреждали о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы». Еще в прошлом году в ведомстве напоминали, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном российского производства.

Задача подобной возможной провокации — посеять страх, вызвать хаос среди мирного населения и помешать выполнению задач специальной операции.