Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться

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После долгих попыток игры в одни ворота Москва прекратила попытки поиска диалога.

Россия предлагала Украине договориться и предупреждала, что дальше ситуация будет становиться только хуже. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Каждый раз мы слышали «нет, нет, нет». А мы говорили: «Давайте сейчас, хуже будет», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва перестала пытаться договориться, так как все предложения об урегулировании конфликта не были услышаны.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».