Путин на ПМЭФ: Вся Украина наша

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Это позиция основана на том факте, что глава государства считает русский и украинский народ одним народом.

Вся Украина наша. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в ответ на вопрос модератора мероприятия ливанского журналиста Надима Котеича.

«Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими, — я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, на самом деле, и в этом смысле вся Украина — наша», — пояснил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что если исходить из реалий, то в соседнем государстве есть немало людей, желающих суверенитета и независимости, который никогда не подвергался сомнению российскими властями.

«Дай бог здоровья им!» — добавил президент.

В дополнение Владимир Путин напомнил, что в декларации о независимости Украины «черным по белому написано» — внеблоковое неядерное нейтральное государство. Однако, под влиянием западных государств это было нарушено, но было бы неплохо вернуться к данным основополагающим постулатам, на которых Украина получила свою независимость, отметил президент России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».