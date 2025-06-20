Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Он также выразил благодарность российскому лидеру за его «замечательное и блестящее руководство».

Благодаря президенту РФ Владимиру Путину созданы условия для развития стран Глобального Юга. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Машатиле считает, что страны Глобального Юга должны выразить благодарность российскому лидеру за его «замечательное и блестящее руководство».

«Мы должны иметь платформу, на которой могли бы обеспечивать сотрудничество, обмениваться идеями, представлять инновационные планы», — сказал вице-президент ЮАР.

Кроме того, ЮАР не должна обращаться к кому-то «за какими-то подачками», добавил он. Машатиле отметил, что страна теперь активно развивается и крепнет.

«Я считаю, что мы должны продолжать действовать именно в таком духе», — сказал он.

В связи с этим он назвал ПМЭФ замечательной платформой и выразил поддержку Путину.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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