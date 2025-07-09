Чехов в коротком метре: сходство врачевания с кино и психологией

Фото, видео: Валерия Калугина/ТАСС; 5-tv.ru

Беспеременная облачность критики настигла «быстрый контент» еще при писателе Чехове. Но можно ли в клиповом формате найти большое искусство?

Зерно таланта есть и в краткости, ведь она его сестра! О том, почему короткий метр — будущее русских фильмов, благодаря чему писателю Чехову удается по сей день сдувать пыль с кино и поддерживать современность в МХТ, и какие фантазии рождает Антон Павлович у молодых режиссеров, — эксклюзивно поделились Константин Хабенский и Кристина Бабушкина совместно с гендиректором WINK Антоном Володькиным на закрытой церемонии награждения «Че о Че» в МХТ.

В какую сторону направлено внимание «сегодняшнего» зрителя — понять и предугадать почти невозможно. С одной стороны, люди стали глубже изучать искусство, психологию, чаще соприкасаться с прекрасным. Другая часть публики теряет идентичность в «short» видео из соцсетей. А есть и те, кто пытается все совмещать. В такой стремительно текущей тенденции, куда любопытнее заглянуть за завесу создания контента — художественного и драматического. Может даже и наблюдение за слиянием этих двух течений тоже уже неплохо борется за внимание искушенного зрителя.

МХТ уже второй год поддерживает очень особенный проект — премия короткометражного кино. А в этом году созданная к 125-му юбилею театра тематика «Че о Че» добавила особого лоска.

«Будет специальный приз от наших партнеров и спонсоров — все десять работ, которые отобраны нами и вошли в шорт-лист, будут выложены на просторах онлайн-кинотеатра. Все, кто сейчас не попали на совместный просмотр и церемонию награждения, смогут посмотреть кино может еще не именитых, но очень одаренных ребят наравне с другими топовыми кино и сериалами!» — пояснил перед началом церемонии Константин Хабенский.

Театр и кино в последнее время активно объединяют русла в одну большущую реку под названием «творчество». И где-то в этом «творчестве» затесались короткометражки, которые незаслуженно иногда тонут, иногда плывут по течению, но чаще стремительным потоком всего «нового» выброшены к неопознанным берегам.

На самом деле, эмоциональное разнообразие в сторону «мини-кино» — лишь нелепый страх, а не отсутствие путей его развития. Ведь искусство в краткости уже давно найдено всеми известным литератором Антоном Павловичем Чеховым, баснописцем Иваном Андреевичем Крыловым… Впрочем, short-жанр был всегда. И за его создание отвечали вовсе не «запрет-сети» и отсутствие бюджета на большой метр. Те, кто действуют под именем Антона Павловича просто не могли не впитать эту истину. Так и родился «Че о че» — Чехов о человеке!

«Эти конкурсные коротышки, как мы их называем, заслуживают внимания!» — утверждает актриса и член жюри Кристина Бабушкина.

Концепт с Чеховым в «Че о Че» довольно кстати! Его имя — талисман свежести для МХТ от всего скучного и «нафталинового». В целом, достойное искусство только о людях и любви, а остальное просто невозможно смотреть. Широкий взгляд на человека Чехов подарил миру еще очень давно. И у нас просто не было и нет прав похоронить это сокровище. Чехов жил, живет, да еще и умудряется вдохновлять режиссерские умы на новый формат.

«Чехов, как человек который сталкивался с людскими болячками не только физиологическими, но и духовными достаточно четко описывал человеческий синдром, не пряча ничего», — подмечает Константин Хабенский.

Границ для создания короткометражки не было. Говорить о самом Чехове в своем кино было не обязательно. Если в работе аромат рассказов Антона Павловича, который микроскопически препарировал человеческую натуру — это и есть успех, как утверждает Хабенский!

«Так в этом же и класс, что можно придумывать, фантазировать, никто не загоняет ни в какие рамки. Есть еще одно интересное решение в „Че о Че“, не знаю можно ли об этом говорить, но ребята смотрели и в контексте Чехова и Че Гевары — вообще неожиданно…» — делится впечатлениями Бабушкина.

К слову, Чехов — не единственный мотив, который устанавливали МХТ. В прошлом году студенты из разных кино-вузов творили вокруг Пушкина, следующий год тоже подготовит нового вдохновителя.

«Мы видим результат и видим, что ребята не подвели. Прошлогодние победители уже готовятся к созданию полного метра!» — поделился Антон Володькин.

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