Небензя: атаки Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана закончатся катастрофой

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

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Ранее сообщалось, что объекты Исламской Республики серьезно повреждены.

Атаки Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана закончатся масштабной катастрофой. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Под ударом по-прежнему остаются мирные ядерные объекты Ирана, что может привести к новой, доселе невиданной ядерной катастрофе», — сказал он.

Постпред РФ отметил, что Россия считает боевые удары израильской стороны по Ирану недопустимыми и незаконными по международному праву. Также страна вышла с требованием о прекращении атак по Исламской Республике.

Небензя попросил ООН дать объективную оценку конфликту на Ближнем Востоке и отреагировать с помощью соответствующих решений. Он подчеркнул, что основному органу по поддержанию безопасности в мире не стоит уходить от отвественности в данном вопросе.

Израиль начал военную операцию против Ирана 13 июня, накануне шестого раунда переговоров между Исламской Республикой и США по ядерной сделке. Вскоре конфликт обострился из-за вооруженного ответа Ирана к вечеру того же дня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ядерные объекты Ирана серьезно повреждены. Такую оценку дали в МАГАТЭ.