Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира

Фото, видео: 5-tv.ru

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Помимо прочего, ПМЭФ является вкладом в создание общих ценностей многополярного мира.

Мир должен развиваться не на пользу отдельным группировкам, военным и экономическим объединениям. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По словам лидера России, прежде всего страна стремится к сбалансированному развитию мира, отвечающего интересам как можно большего числа стран. А еще — к сложению многополярного миропорядка и мироустройства, в котором бы смогли договариваться участники международного общения и находить важные решения.

«Но такие, которые бы пошли на пользу всем, а не отдельным группировкам, объединениям либо военным или экономическим блокам», — ответил президент на вопрос модератора Надима Котеича о том, что Россия привносит в создание общих ценностей многополярного мира.

Также Путин отметил, что сегодняшние встречи и мероприятия, организованные российской стороной, посвящены именно этой цели.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».