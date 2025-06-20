Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Руководство этого государства делает так же как и российское правительство — работает на светлое будущее своей родины.

Президент России Владимир Путин знает, куда ведет свою страну. Об этом заявил советник по национальной безопасности, представитель короля Бахрейна по гуманитарным вопросам шейх Насер Бен Хамад Аль Халифа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Представитель короля Бахрейна признался, что руководство его страны наблюдает за тем, как блестяще Путин управляет Россией.

«Мы видим, что у него (Путина. — Прим.ред) имеется долгое стратегическое видение, и он знает, куда он ведет свою страну!» — отметил шейх.

Он подчеркнул, что они для своего государства делают то же самое — работают в интересах будущих поколений. Шейх заявил, что действуют на благо не только Бахрейна, но и всего региона в целом.

«Прежде всего, мы считаем самым важным то, что мы не даем втянуть нашу страну в какие-то конфликты, войны», — сказал представитель Бахрейна.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

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