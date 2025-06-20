Путин: Доля G7 в мировой экономике уменьшается из года в год

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Это объективный процесс, отметил президент.

Доля стран «Большой семерки» в мировой экономике уменьшается из года в год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Российский лидер добавил, что считает это объективным процессом, на который невозможно повлиять.

«Это объективный процесс! Он не связан даже с какими-то столкновениями и с какими-то острыми вооруженными конфликтами в мире — он продолжается на протяжении десятилетий!» — сказал президент.

В то же время президент обратил внимание на то, как растет доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Путин отметил, что Россия уже давно приняла решение сделать поворот в сторону Глобального Юга и Азии в связи с мировыми тенденциями.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что России необходимо структурно менять импорт. Стране нужно сконцентрироваться на производстве высокотехнологичных, сложных товаров и услуг.