Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Он особенно подчеркнул актуальность выбранной для форума темы.

ПМЭФ — признанная платформа для глобального диалога в сфере экономике. Об этом заявил вице-президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Пол Машатиле на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«ПМЭФ остается признанной платформой для глобального диалога по вопросам экономического сотрудничества, инвестиций, инноваций и обеспечения инклюзивного роста», — сказал Машатиле.

Он признался, что для него большая честь иметь возможность обратиться к столь уважаемому собранию коллег на ПМЭФ-2025, который в этом году проходит уже в 28 раз.

Он также подчеркнул, что выбор темы форума в этом году — «Укрепление многополярности на благо устойчивого развития» отражает действительность сегодняшнего дня и является одним из центральных вопросов нашего времени.

Программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что товарооборот стран БРИКС превысил триллион долларов.