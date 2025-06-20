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На этом же честном пути для всех народов мира находится и Китай.

Лидер Индонезии Прабово Субианто отметил, что Россия и Китай никогда не следовали двойным стандартам. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По мнению президента, эти страны всегда боролись за справедливость по всему миру.

«Россия и Китай всегда защищали угнетенных, они всегда сражались за справедливость, справедливость всех народов мира. И я говорю это от всего сердца», — отметил Субианто.

Также он обратил внимание на координирующую роль Москвы и Пекина.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.