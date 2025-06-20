Представитель короля Бахрейна сравнил поэзию Пушкина с мудростью политики РФ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Советник по нацбезопасности короля Бахрейна в своей речи обратился к строкам стихотворения «Памятник».
Советник по национальной безопасности короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа процитировал Александра Пушкина, рассуждая о мудрости российской политики на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
В своей речи он обратился к стихотворению «Памятник».
«И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал», — продекларировал он.
Шейх Насер бен Хамад аль Халифа провел параллель между пушкинскими строфами и мудростью политики РФ по отношению к народу.
«Эта политика не измеряется только цифрами», — добавил шейх на полях форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».