Прабово Субиантон пообещал участвовать в ПМЭФ и поэтому не поехал на G7

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Политик выразил свою приверженность ПМЭФ.

Президент Индонезии Прабово Субианто не приехал на G7, потому что остается приверженным Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом он заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2025.

Политик уточнил, что здесь дело далеко не в неуважении к «Большой семерке». Просто он уже принял приглашение приехать в Санкт-Петербург до приглашения на G7. Субианто призвал не пытаться читать его заявления «между строк».

«Мы уважаем все страны и наша внешняя политика очень простая, буквально одна фраза: „Тысяча друзей — мало! Один враг — слишком много!“ Так вот, мы хотим дружить со всеми — мы хотим, чтобы все были нашими друзьями!» — сказал политик.

Президент Индонезии считает, что только благодаря дружбе и сотрудничеству возможно добиться процветания. Также Субианто поблагодарил российского президента Владимира Путина за приглашение. Политик очень рад выступать в этом «замечательном древнем героическом городе».

Помимо этого, индонезийский президент заявил, что страна видит в ПМЭФ шанс на заключение сделок в осложняющейся геополитической ситуации.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о глобальных вызовах. Российский лидер указал, что развитие цивилизации можно обеспечить только совместными усилиями.