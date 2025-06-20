Путин: в США лишь элиты десятилетиями получали основные доходы, обделяя народ

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Именно поэтому нужна новая модель мира, которая будет основана на справедливости.

Американская элита десятилетиями забирала доходы страны в свой карман, обделяя простой народ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Если мы посмотрим, как накапливались средства, скажем в Соединенных Штатах, за последние десятилетия, именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные. До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом, может быть, основа тех изменений, которые происходят в политической сфере», — указал российский лидер.

Именно поэтому мир нуждается в новой модели развития, которая будет основана на принципах справедливости и не будет служить интересам узкой группы людей.

«Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый „золотой миллиард“ выкачивает ресурсы из остальных государств и интересах узкого круга так называемых элит», — сказал Путин.

Россия, указал глава государства, стремится к тому, чтобы все изменения положительно сказывались на жизни людей. Это касается науки, образования, технологий и инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».