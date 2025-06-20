Путин: недорогие БПЛА оказались эффективны для поражения дорогой техники

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Также президент РФ отметил, что использование ИИ позволило сократить случаи применения беспилотников.

Недорогие беспилотные летательные средства (БПЛА) оказались эффективны для поражения дорогостоящей техники. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Также он отметил, что внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта позволило кардинально снизить их применение и количество правонарушений в Москве.

«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия нужных, правильных решений и в необходимом для нас направлении», — подчеркнул Владимир Путин.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству». Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».