Путин заявил о необходимости развивать рынок интеллектуальной собственности

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Сейчас в РФ зарегистрировано около миллиона действующих товарных знаков.

России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков», — сказал лидер РФ.

Он подчеркнул, что именно это должно стать реальным активом для бизнеса, который поспособствуют привлечению средств на создание или расширение производств.

Путин заметил, что в России уже есть около миллиона действующих товарных знаков. Лишь в прошлом году в РФ было зарегистрировано почти семьдесят семь тысяч брендов.

«В основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее», — пояснил президент.

Он сказал, что это хороший показатель роста, и государство продолжит поддерживать отечественные бренды.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ нужны свои цифровые решения для укрепления внешней торговли.