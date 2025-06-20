Путин заявил о масштабной трансформации глобальной экономики

Фото, видео: 5-tv.ru

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Старые механизмы эпохи глобализации изжили себя.

Сегодня глобальная экономика переживает самую большую трансформацию за последнее десятилетие. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики, то сегодня это уже 40%. Очевидно, что эта доля будет только расти», — отметил российский лидер.

Путин убежден в неизбежности этого факта. По его словам, старые механизмы эпохи глобализации себя дискредитировали.

Президент также призвал лидеров стран-партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».