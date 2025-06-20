Путин: Россия будет повышать боевые возможности ВС РФ на новой технологической базе

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Россия намерена учитывать негативный опыт при принятии решений по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Россия будет повышать боевые возможности Вооруженных сил на новой технологической базе. Это заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники, образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность», — подчеркнул президент РФ.

Также Россия намерена учитывать негативный опыт при принятии решений по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. Путин отметил, что предприятия оборонной промышленности уже набрали хороший темп и кратно увеличили выпуск продукции, осваивая новые виды вооружения и военной техники.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.