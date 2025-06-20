Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Нужно продолжить создавать все необходимые условия для конкуренции с международными компаниями, отметил президент.

Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. Об этом он заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)-2025.

Нужно продолжить создавать все необходимые условия для того, чтобы наши цифровые платформы развивались и конкурировали с международными, считает Путин.

«Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономки. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта», — сказал российский лидер.

У нашей страны есть хорошие примеры собственных успешных электронных площадок, в отличие от многих государств, зависящих от глобальных платформ. Это большое достижение для российского бизнеса, которым можно гордиться, добавил Путин.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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