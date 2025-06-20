Путин заявил о достижении рекордного снижения уровня бедности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Президент также отметил, что позитивная динамика в этом аспекте сохраняется.

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2025).

По словам российского лидера, в стране уже сделано немало для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан.

«И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть. Мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%», — отметил российский президент.

При этом в данном направлении сохраняется позитивная динамика.

Путин также подчеркнул важность повышения зарплат для всей экономики страны, что непосредственно стимулирует спрос на отечественные товары.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».