Путин предложил извлекать ценные компоненты из вредных отходов

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Технологии необходимо задействовать на благо экологической ситуации в стране.

Президент России Владимир Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной инфраструктуры», — сказал президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».