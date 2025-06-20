Путин начал выступление на ПМЭФ с обозначения ключевых мировых проблем

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Среди обозначенных президентом проблем изменения в глобальной экономике и демографии, а также мировые кризисы.

В числе дискуссионных тем форума изменения в глобальной экономике и демографии, а также социальные общественные и политические противоречия. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В качестве примера российский лидер привел ситуацию на Ближнем Востоке. Также он отметил изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа.

Среди актуальных вопросов, по словам Путина, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах.

«Вопрос в том, как сделать так, чтобы позитивные технологические изменения распространялись повсеместно, чтобы новые цифровые технологические решения были доступны», — заявил президент.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».