Минэнерго поддержало идею о введении ЕПД в сфере ЖКХ на круглом столе Банка «РОССИЯ»

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Это позволит упростить процесс оплаты услуг.

Банк «РОССИЯ» провел 20 июня круглый стол «Внедрение единого платежного документа в сфере ЖКХ на территории РФ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В нем приняли участие замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко, генеральный директор ООО «Русэнергосбыт» Михаил Андронов, заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети» Елена Андреева, представители правительств и профильных министерств и ведомств республик Татарстан и Дагестан, Нижегородской и Смоленской областей. Банк «РОССИЯ» представляли заместитель председателя правления Александр Шаленков, старший вице-президент — директор по цифровизации Иван Лапушкин, вице-президент — начальник департамента по работе с предприятиями электроэнергетики Рафаил Тугушев.

Банк «РОССИЯ» на протяжении нескольких лет последовательно занимается внедрением стандартов в сфере сбора платежей и формата единых платежных документов (ЕПД) за услуги ЖКХ. Запуск системы сбора платежей в Республике Татарстан стал рабочим примером потенциальной модели для аналогичных проектов в других регионах РФ. Опыт регулятора и Татарстана все более востребован в текущих реалиях оптимизации расчетов, а также формирования прозрачности и дисциплины платежей за энергоресурсы.

Минэнерго поддержало инициативу введения в России ЕПД за ЖКХ.

«Очень важно, чтобы услуги ресурсоснабжающих организаций были не только качественно оказаны, но и своевременно оплачены», — отметил Конюшенко в ходе круглого стола.

Замминистра также подчеркнул, что внедрение ЕПД позволит упростить процесс оплаты услуг в сфере ЖКХ, снизить число ошибок благодаря консолидации данных в одном месте и повысить уровень платежной дисциплины среди населения.

По поручению министра энергетики РФ Сергея Цивилева на базе Минэнерго создана профильная межведомственная рабочая группа. Ее участники уже обсудили пилотные проекты внедрения ЕПД, которые можно реализовывать при содействии банков, единых расчетных кассовых центров, гарантирующих поставщиков и системы ГИС ЖКХ.

«В рамках рабочей группы мы обсудили целесообразность единовременного запуска всех пилотных проектов, чтобы понять, какая из этих моделей наиболее эффективна. В будущем практику перехода к ЕПД планируется масштабировать и распространить на все субъекты РФ», — сказал замминистра.

Банк «РОССИЯ» в настоящее время формирует до 32 млн ЕПД, и уже не первый год обеспечивает расчеты ряда Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) в регионах РФ, а также непосредственный сбор платежей за газ на всей территории РФ на правах уполномоченного банка ПАО «Газпром».

Также по инициативе ПАО «Россети» банк был привлечен и для решения сложных и нестандартных задач по сбору платежей за электроэнергию в Северо-Кавказский федеральный округ, где вместе с Газпромом также формирует ЕПД с организацией расчетов посредством ЕИРЦ и собственной платежной системы «Смородина». Кроме того, Банк «РОССИЯ» реализовал ЕПД Республики Крым, в который вошли все крупные поставщики полуострова, а также активно подключаются управляющие компании.