«Ближе всех мне»: Князь исполнил песню «Батька Махно» в рамках трибьюта «Любэ»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист рассказал, чем привлекла его эта композиция.

Российский музыкант Князь (настоящее имя Андрей Князев — Прим. ред.) исполнил песню группы «Любэ» под названием «Батька Махно» в рамках трибьюта «Любэ. 35. Все опять начинается…», которая появилась в студийном альбоме коллектива «Атас» 1991 года.

Артист вспомнил, что в молодости у него был кассетный магнитофон, на котором он слушал разную музыку. Среди множества песен там был и «Батька Махно». Для Князя это важные воспоминания, так как тогда он уже начал увлекаться музыкой.

«Когда речь зашла о данном проекте, трибьюте, мы начали выбирать песни. А потом вспомнили про „мертвые с косами вдоль дорог стоят“. И я понял, что эта песня оказалась мне ближе всех», — сказал Князь.

По его словам, сразу стало понятно, что композицию «Батька Махно» можно сделать интересно с точки зрения аранжировок и стиля Князя. Артист добавил, что песня «состоялась очень ударно».

«В свою очередь, группе „Любэ“ хочу пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья и удачи», — заключил Князь.

Трибьют «Любэ. 35. Все опять начинается…» — переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле. В этом проекте приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров. Идея создания такого альбома появилась больше года назад. Первая часть сборника вышла 21 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пелагея исполнила песню «Позови меня тихо по имени» в рамках трибьюта «Любэ». По ее словам, композиция выражено глубокое и чувство любви к родной стране. Она отметила, что исполнение трибьюта «Любэ» было непростой задачей для артистов. Пелагея выразила опасения, что может привнести что-то свое и тем самым «перегрузить» идеальный трек. Она отметила, что в этой композиции группы «Любэ» особенно ярко выражено глубокое и неподдельное чувство любви к родной стране.