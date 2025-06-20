Весной в России пожары распространились на три миллионах гектаров леса

Фото, видео: ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор.

Весной в России пожары распространились на трех миллионах гектаров леса. Об этом «Известиям» сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Советников признался, что в этом году площадь распространения весенних пожаров была больше прошлогоднего показателя и составила почти три миллиона гектаров. Частично этому способствовало то, что возгорания начались раньше обычного, а частично связаны с особенностями территорий, которые пожары охватили. Большая часть из них пришлась на три района Забайкалья и два района Бурятии.

«Причем Читинский район — это достаточно удаленные, труднодоступные территории, где мало населенных пунктов, еще меньше дорог и нет делового леса. Там сопки каменные, редколесье, и пожар по редколесью, по подстилке шел. Отсюда мы и получили такую площадь», — пояснил руководитель Росельхоза.

Человеческий фактор — это почти всегда причина таких пожаров, уточнил Советников. Это либо костры, либо неисправная техника, которой пользуются в лесу. К тому же в названных регионах полтора месяца стояла засуха.

«Был случай, тепловоз шел, а вдоль дороги не было опашки, и мы получили пожар лесной. Нам нужно как виду, как Homo sapiens, поработать над собой и не допускать нарушения правил пожарной безопасности в лесах», — призвал глава Росельхоза.

То, какие территории не просто пострадали, а оказались выжженными, станет известно лишь в 2026 году. Тогда же начнутся восстановительные работы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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