Матвиенко и вице-президент ЮАР обсудили сотрудничество на ПМЭФ-2025

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стороны подтвердили курс на укрепление торгового партнерства и расширение экономических связей.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела на полях Петербургского международного экономического форума встречу с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле.

Председатель Совфеда отметила, что отношения между Россией и ЮАР основаны на доверии и взаимном уважении.

«Мы заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики и инвестиций», — заявила Матвиенко.

Пол Машатиле подчеркнул, что страны продолжают успешный диалог и намерены наращивать торгово-экономические связи.

«Необходимо укреплять взаимовыгодные отношения ради будущего наших народов», — заявил вице-президент.

Стороны также отметили общие подходы к вопросам глобального развития и подтвердили готовность развивать межпарламентское сотрудничество.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».