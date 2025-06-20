Патрушев рассказал о развитии экономики Сибири в ближайшие десять лет

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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По его словам, это положительно скажется на экономике России в целом.

Стенд «Большая Сибирь» посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он осмотрел экспозицию вместе с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым, а также ознакомился с достижениями регионов.

«Сибирский федеральный округ по праву считается одним из центров экономического развития страны. Благодаря масштабным запасам природных ресурсов Сибирь является опорой для укрепления промышленного потенциала России. Помимо этого, здесь работают наукоемкие предприятия и крупные объекты гидроэнергетики. В сочетании с мощным кадровым потенциалом все это позволяет развивать производство высокотехнологичной продукции. Работа по комплексному развитию округа ведется на площадке правительства в рамках специального формата «Инцидент», — отметил заместитель председателя.

Также Патрушев добавил, что сейчас рассматривается потенциал каждого региона с точки зрения добычи и переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства, туризма, лесного комплекса и других секторов экономики, что, по его мнению, положительно скажется на росте социально-экономических показателей округа. Следующее совещание председатель правительства РФ планирует провести в июле в рамках своей рабочей поездки в Сибирь.

Помимо этого, вице-премьер подчеркнул, что стратегия развития Сибири вплоть до 2035 года предусматривает кластерный подход по ключевым отраслям экономики. Для этого будут привлечены инвестиции — порядка 18 триллионов рублей. По мнению заместителя председателя, развитие Сибирского федерального округа положительно скажется на российской экономике в целом.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».