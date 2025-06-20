Вечеринки и концерты: как отдыхают на ПМЭФ

На форуме в Петербурге проходят вечеринки и выступления артистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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На различных площадках уже выступили Люся Чеботина, Леонид Агутин и Гарик Сукачев.

Музыка на разный вкус звучит на вечеринках форума. Компании приглашают ярких звезд, украшают залы и удивляют закусками. Потом появляется еще один рейтинг — качества развлекательной программы. И тут уже от энергетики ведущих зависит, что скажет публика.

Харизматичный обладатель уникального тембра маэстро Агутин поет для публики всех возрастов. И, пожалуй, одним из самых запоминающихся и ярких стал выход на сцену известного на всю страну хулигана и живой легенды русского рока Гарика Сукачева.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».