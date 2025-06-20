«Хватит грабить людей»: акции протеста продолжаются в Киеве
Жители Киева обещают усилить акции протестов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru
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Около тысячи человек митингуют у Дома профсоюзов.
Возле киевского Дома профсоюзов вновь протесты. Пока собрались около тысячи человек.
Ветераны и общественники вышли на акцию с лозунгами «Хватит грабить людей» и «Руки прочь от имущества!». Люди возмущены тем, что действующие власти незаконно изымают земли, лишают граждан права голоса и набивают карманы, пока простые украинцы погибают на фронте.
Подходы к зданию заблокировала полиция. Федерацию профсоюзов пытаются выселить, но организаторы митингов предупредили: если до 24 июня ситуация не изменится, протесты усилятся.