Стратегическое инвестирование: Шмелева рассказала о поддержке развития одаренных детей в РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Мокрушин; 5-tv.ru

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Какие программы реализуются в РФ?

Россия сделала важный шаг в направлении стратегического инвестирования в будущее поколения — теперь олимпийские объекты будут использованы для программ, направленных на развитие детей. Об этом в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) рассказала председатель Совета федеральной территории «Сириус» и руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

«Мы с вами видим беспрецедентное решение, которое принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин о передаче олимпийских объектов под программы развития детям. Это пример стратегического инвестирования», — заявила Шмелева.

По ее словам, олимпийские объекты, которые ранее были выведены из эксплуатации, будут работать на развитие детских талантов по всей стране. Шмелева подчеркнула, что глава государства поставил четкую задачу — объединить лучшие практики советской системы образования с современными подходами к обучению.

Кроме того, в реализации программ планируется участие ведущих преподавателей из разных сфер — технологий, искусства, культуры и спорта. Эти специалисты, как отметила Шмелева, станут примером для подрастающего поколения.

«У нас нет барьеров между теми, кто сегодня разрабатывает технологии или развивает искусство, культуру, спорт, и теми, кто на них смотрит и копирует фактически образ мыслей, образ жизни и образ планирования», — добавила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее в 5-tv.ru рассказывали о специальных выплатах многодетным семьям.