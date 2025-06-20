«Налоговый кэшбек»: Чирков о новой мере соцподдержки для многодетных семей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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С 2026 года будут доступны специальные выплаты. Председатель Социального фонда рассказал, как их получить.

С 2026 года российские многодетные семьи смогут претендовать на семейные налоговые выплаты. О новой мере социальной поддержке рассказал в беседе с «Известиями» рассказал председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Закон по этому поводу уже принят. По его словам, эта выплата сравнима с «налоговым кэшбеком».

«С нового года в нашей стране будут предоставляться так называемые семейные налоговые выплаты», — рассказал Чирков.

Претендовать на эти выплаты смогут семьи, где есть два и более ребенка, а доход не превышает полтора прожиточного минимума на человека.

Чирков сообщил, что размер конечной суммы выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из дохода.

По оценкам Социального фонда, более семи миллионов семей в России могут получить эту меру социальной поддержки.

Чирков отметил, что фонд будет стараться осуществлять эти выплаты по принципу социального казначейства: только на основании заявления семьи без предоставления каких-либо документов, а также использовать данные по ним из других органов.

Данное заявление можно будет подать на портале «Госуслуги» или в любом отделении Социального фонда.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетным матерям пересчитают пенсию с учетом каждого ребенка. Минтруд подготовил соответствующий законопроект. Согласно документу, будет снято ограничение по количеству детей, которое сегодня учитывается при вычислении пенсионного стажа. В будущем планируется пересмотреть выплаты многодетным матерям, которые уже получают пенсию. При желании эти женщины могут обратиться в Социальный фонд с соответствующим заявлением. Чирков отметил, что в учреждении уже начались подготовительные работы относительно этого вопроса.