«Налоговый кэшбек»: Чирков о новой мере соцподдержки для многодетных семей
В России введут новую меру соцподдержки для многодетных семей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
С 2026 года будут доступны специальные выплаты. Председатель Социального фонда рассказал, как их получить.
С 2026 года российские многодетные семьи смогут претендовать на семейные налоговые выплаты. О новой мере социальной поддержке рассказал в беседе с «Известиями» рассказал председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
Закон по этому поводу уже принят. По его словам, эта выплата сравнима с «налоговым кэшбеком».
«С нового года в нашей стране будут предоставляться так называемые семейные налоговые выплаты», — рассказал Чирков.
Претендовать на эти выплаты смогут семьи, где есть два и более ребенка, а доход не превышает полтора прожиточного минимума на человека.
Чирков сообщил, что размер конечной суммы выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из дохода.
По оценкам Социального фонда, более семи миллионов семей в России могут получить эту меру социальной поддержки.
Чирков отметил, что фонд будет стараться осуществлять эти выплаты по принципу социального казначейства: только на основании заявления семьи без предоставления каких-либо документов, а также использовать данные по ним из других органов.
Данное заявление можно будет подать на портале «Госуслуги» или в любом отделении Социального фонда.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетным матерям пересчитают пенсию с учетом каждого ребенка. Минтруд подготовил соответствующий законопроект. Согласно документу, будет снято ограничение по количеству детей, которое сегодня учитывается при вычислении пенсионного стажа. В будущем планируется пересмотреть выплаты многодетным матерям, которые уже получают пенсию. При желании эти женщины могут обратиться в Социальный фонд с соответствующим заявлением. Чирков отметил, что в учреждении уже начались подготовительные работы относительно этого вопроса.