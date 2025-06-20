Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российские силы продолжают делать успехи в зоне СВО.

Российские войска освободили населенный пункт Московка в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

Согласно данным ведомства, освобождение этого населенного пункта произошло в результате активных боевых действий подразделений группировки войск «Запад». Взятие под контроль Московки является частью продвижения российских войск в Харьковской области.

Чуть раньше стало известно о том, что российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как штурмовые подразделения группировки войск «Центр» отрабатывают тактику прорыва укрепленных позиций ВСУ. Особое внимание бойцы уделяют взаимодействию между командирами отделений и взводов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.