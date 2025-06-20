Краснов призвал отказаться от усложняющих ведение бизнеса барьеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Генпрокуратура уже добилась результатов в этой сфере.

Необходимо отказаться от барьеров, усложняющих ведение бизнеса. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время сессии «Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества» на ПМЭФ-2025. Модератором выступил телеведущий РЕН ТВ Петр Марченко.

Генпрокуратура уже добилась результатов в этой сфере. Так, ведомство смогло взаимно интегрировать государственные системы «Меркурий» и «Честный знак».

«Производство и обороты пищевой продукции освобождены от дублирования операций в таких государственных системах, как «Меркурий» и «Честный знак», — рассказал Краснов.

По его словам, теперь предпринимателям не нужно тратить на различные процедуры время и деньги.

Регистрация на одном ресурсе автоматически переносит все нужные данные в другой. Генпрокурор отметил, что работа ведомства в этом направлении еще продолжается.

Две недели назад российское правительство приняло решение об интеграции систем маркировки и с другими информационными базами. Такой шаг значительно повысит защиту потребителей от контрафакта.

Большой проблемой являются требования получения лицензии, сертификатов, административных процедур. По словам генпрокурора, это сильно тормозит бизнес-инициативы российской молодежи.

В связи с этим, Краснов предложил создать механизмы по сопровождению молодежи, получающей подобные гранты.

Что касается строительного бизнеса, то генпрокурор предложил правительству оптимизировать регулирование застройки. При вопросе согласования подключения к сетям газа и электроснабжения генпрокуратура советует использовать возможности так называемого одного окна на портале «Госуслуги».

Чтобы сократить административные издержки, Краснов считает нужным продолжить работу по инвентаризации лицензирования. По его словам, нужно отменить специальные разрешения, где есть минимальные риски и альтернативные механизмы контроля.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор РФ провел ряд важных встреч на ПМЭФ. Игорь Краснов обсудил с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ вопросы борьбы с преступностью. Благодаря этому уже удалось улучшить условия содержания под стражей задержанных на территории страны россиян. Глава нашего надзорного ведомства отметил схожесть взглядов стран в сфере использования искусственного интеллекта в правосудии.