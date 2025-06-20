Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

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Как они организованы?

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) действуют максимальные меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

«Что касается безопасности, конечно, они максимальные. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением. Поэтому если нужно отключать связь, значит нужно отключать связь. Главное — безопасность людей», — указал Песков, комментируя постоянные попытки атаки киевского режима на РФ.

Официальный представитель Кремля также отметил большой интерес к форуму. Он отметил, что ПМЭФ хорошо себя зарекомендовал как крупнейшее событие в международной экономической жизни.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».