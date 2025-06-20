В Соцфонде РФ заявили о росте выплат для работающих пенсионеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Также Сергей Чирков рассказал о перерасчетах пенсионных выплат после увольнения работающих пенсионеров.

Пенсии для работающих пенсионеров в России будут увеличиваться. При этом после увольнения их размер сравняется с выплатами, которые получают неработающие пенсионеры. Об этом рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его словам, гражданам, которые трудились в периоды, когда пенсии не индексировались, будет произведен перерасчет после официального прекращения трудовой деятельности.

«Есть важный момент: те индексации, которые были пропущены за прошлые периоды, будут начислены после увольнения с работы. Поэтому пока размер пенсии у работающих и неработающих пенсионеров различаются», — объяснил Чирков.

Также он опроверг распространившуюся информацию о том, что прибавка к пенсиям для работающих составила всего 115 рублей. Как уточнил глава фонда, реальное увеличение значительно выше.

«До Нового года средний размер пенсии составлял 18 900 рублей, а после Нового года сумма выросла до 21 200 рублей», — пояснил он.

Помимо этого, Чирков анонсировал потенциальное нововведение в части администрирования региональных социальных доплат к пенсии. Сейчас федеральные доплаты получают пенсионеры в регионах, где прожиточный минимум ниже общероссийского уровня, а в субъектах с более высоким минимумом выплаты осуществляются уже за счет местных бюджетов.

«Есть федеральные доплаты к пенсии — это для тех регионов, где прожиточный минимум ниже федерального. Это выплаты Социальный фонд России делает уже сейчас. В тех регионах, где прожиточный минимум выше федерального (на текущий момент у нас 30 таких регионов), сами субъекты делают региональную доплату к пенсии», — рассказал Чирков.

Для повышения удобства предлагается передать полномочия по выплате этих доплат самому Социальному фонду. По словам Чиркова, для этого уже разработана типовая форма соглашения с регионами. Он подчеркнул, что передача функций носит добровольный характер, но может принести пользу как пенсионерам, так и региональным властям.

«Это не только удобно для людей, для нас люди — приоритет, но и позволит нашим коллегам из субъектов перераспределить свои ресурсы и направить их на социальное обслуживание», — добавил председатель.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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