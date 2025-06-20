Многодетным матерям пересчитают пенсию с учетом каждого ребенка

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Минтруд подготовил соответствующий законопроект.

Министерство труда подготовило новый законопроект по поручению президента России Владимира Путина. Об этом «Известиям» сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Согласно документу, будет снято ограничение по количеству детей, которое сегодня учитывается при вычислении пенсионного стажа.

«Теперь будут пятого, шестого, восьмого ребенка учитывать, если у мамы они есть или были», — отметил Чирков.

Он пояснил, что учитывая современные зарплаты, пенсия для матери третьих и больше детей будет рассчитываться исходя из условной зарплаты в 125 тысяч рублей.

Также глава Соцфонда рассказал, что в будущем планируется пересмотреть выплаты многодетным матерям, которые уже получают пенсию. При желании эти женщины могут обратиться в Социальный фонд с соответствующим заявлением. Чирков отметил, что в учреждении уже начались подготовительные работы относительно этого вопроса.

«По своим базам мы определили, что таких мам может быть более 400 тысяч, и сейчас анализируем информацию по ним, чтобы потом помочь своевременно подать заявление и получить перерасчет», — уточнил председатель Социального фонда России.

Важно понимать, что при перерасчете за каждого ребенка женщина будет получать прибавку к пенсии в тысячу рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал, кто в России получает максимальную пенсию.