Глава Минпросвещения Кравцов: нужно повышать зарплату учителям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Министр считает, что педагоги должны зарабатывать больше с учетом их дополнительной занятости.

Учитель не должен работать больше 36 часов в неделю. Такое заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам министра, в трудовом кодексе сказано, что педагоги должны работать не больше 36 часов в неделю. Однако большую часть времени преподаватели, как правило, тратят на проверку тетрадей, работу со школьниками и подготовку к урокам. Это приводит к дополнительной нагрузке. Поэтому, по мнению Сергея Кравцова, нужно повышать зарплату учителям в соответствии с их занятостью.

«Средняя нагрузка по нашим расчетам должна составлять не более 1,4 ставки», — отметил глава Минпросвещения.

Также министр сообщил, что с начала нового учебного года в школах введут единые стандарты преподавания всех предметов. Таким образом для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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