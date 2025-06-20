Вам не продадим: россиянам и белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Все подобные сделки после приятия закона будут признаваться недействительными.

Россиянам и белорусам запретили приобретать недвижимость в Латвии. О том, что такой закон вступит в силу, сообщило издание LSM.

Запрет на приобретение каких-либо зданий в этой стране распространится и на физических, и на юридических лиц, а также на компании, у которых не менее 25% акций или уставного капитала принадлежит гражданам России или Белоруссии, или где они являются официальными бенефициарами.

Данные ограничения не коснутся тех, кто заключил сделки до вступления этого закона в силу. Кроме того, был предусмотрен ряд исключений. К таковым относятся: люди, получившие недвижимость в наследство, а также те, чье право собственности было признано судом.

Еще запрет не распространится на тех, у кого есть вид на жительство, выданный также до вступления данной инициативы в силу, и на тех, кто получил статус постоянного жителя Евросоюза.

В случае заключения подобной сделки из-за незнания этих ограничений, она будет признана недействительной.

Закон вступит в силу после подписания президентом. Сейчас за него проголосовали 69 депутатов Сейма (однопалатный высший орган государственной власти), а против — лишь восемь.

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